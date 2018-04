Le musicien et réalisateur Cédric Gleyal (Undergang, La Phaze) a réalisé un long-métrage sur et avec L'Opium Du Peuple. Parmi les acteurs invités, on y trouve Reuno de Lofofora et Francis Lalanne. Le film "7 salopards" est disponible en intégralité sur le tube à la suite. Bon film ! [plus d'infos]