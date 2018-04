En marge de ses activités de frontman pour Tool, A Perfect Circle, Puscifer, etc., Maynard James Keenan a été suivi par les caméras des confrères de Revolver pour faire part de sa vie en marge de celles-ci. On y retrouve un MJK qui se confie, qui mène une vie bien loin de la vie de rock star que l'on pourrait supposer. En 4 épisodes, une belle introspective à découvrir. [plus d'infos]