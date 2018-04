[-] Re: Le RES poursuit sa prog

17 artistes ou groupes viennent s'ajouter à l'affiche 2018 de Rock En Seine. Parmi eux : Mike Shinoda (ex-Linkin Park), Die Antwoord, The Limiñanas, Wolf Alice, The Psychotic Monks, Glass Animals, Fat White Family et Blackstar. La prog mise à jour est visible sur le site du festival à la suite, le festival annoncera une trentaine d'artistes supplémentaires dans ces prochaines semaines.

[ La prog': Site officiel (1 hit) ]