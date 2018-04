Chocolat Billy sortira le 27 avril son quatrième album nommé Délicat déni sur le label nantais Kythibong Records (Mansfield.TYA, 31Knots , Les Agamemnonz) et le label bordelais Les Potagers Natures. Un extrait, "Le monstre", vient tout juste d'arriver sur le tube via son clip à voir à la suite. [plus d'infos]