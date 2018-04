La Nuit de l'Erdre version 2018 affiche une programmation comprenant des groupes aussi variés que Justice, The Hives, Alt-J, Shaka Ponk, Triggerfinger et Steve N' Seagulls. L'événement se passera le 29 juin, 30 juin et 1er juillet 2018 à Nort-sur-Erdre (44). La prog' avec les infos complètes à la suite.

[ lanuitdelerdre.fr: Site officiel (1 hit) ] [plus d'infos]