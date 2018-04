Discoglass, le premier album du trio de synth punk belge Bayacomputer! (avec des ex-membres de Maria Goretti Quartet, Spagguetta Orghasmmond, Unik Ubik ou encore Miss Tetanos) est sorti il y a pas si longtemps. On vous propose de l'écouter via la page de leur Bandcamp ou tout simplement par un extrait clippé ("Mal") à la suite.

