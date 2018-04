La 21ème édition du festival urbain et pluridisciplinaire Les 3 Éléphants se déroulera du 25 au 27 mai à Laval (53). Au rayon des groupes et musiciens, l'affiche propose notamment Clap Your Hands Say Yeah, Russian Circles, Vitalic ODC Live, Hyphen Hyphen et The Legendary Tigerman. + d'infos ci-dessous.

[ les3elephants.com: Site officiel ]