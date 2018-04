En 2015, Strictement Vaurien avait publié la compilation Hip-hop avant tout sur laquelle se trouvait "Plus le temps II" de Singe Des Rues. Ces derniers viennent de divulguer un petit clip de l'époque, tourné à l'arrache, qui se trouve ci-dessous.

[ Plus le temps II: Clip (4 hits) ] [plus d'infos]