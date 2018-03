MJK a terminé les prises de chant du futur album de Tool, un extrait non mixé, non masterisé de 37 secondes du titre "Lie and hurt" a fait surface sur la toile, le groupe n'a pas (encore) démenti son authenticité, il est en effet possible qu'un groupe cherche à se faire connaître en balançant un "faux" morceau de Tool (c'est arrivé à Pearl Jam).

[ Lie and hurt: UnderTool.tv ]