Ce qui devait être une date supposée de concert pour Lamb Of God sous son nom d'origine Burn the Priest est finalement l'annonce d'un album de reprise des américains. Celui-ci contiendra des reprises de Ministry, (The) Melvins, Bad Brains, Agnostic Front ou encore Quicksand. Sur la version vinyle, une reprise de Helmet avec "In the meantime" sera également présente en bonus. Comme amuse-bouche, tu trouveras leur reprise de The Accüsed avec "Inherit the earth" à la suite. Legion: XX de Burn the Priest sort le 18 mai prochain chez Nuclear Blast. [plus d'infos]