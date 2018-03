Le Motocultor Fest ajoute 9 nouveaux artistes à sa programmation : Abbath, Shining (les Suédois) Nashville Pussy, Stoned Jesus, Ereb Altor, Thaw, The Lumberjack Feedback, Lüt et Maid of Ace. Pour rappel, l'évènement se déroulera du 17 au 19 août à Saint-Nolff dans le Morbihan (56). Précisons également que Napalm Death et Shawn James annulent leur participations.

