La sixième édition du Festival Yeah! se déroulera du 1er au 3 juin à Lourmarin (84) et accueillera, pour les plus connus, The Soft Moon, Girls In Hawaii, The Legendary Tigerman, Chapelier Fou, Ropoporose, Sammy Decoster, The Liminanas (DJ set), ou encore Rone. Toutes les infos à la suite sur le site officiel du festival.

[ festivalyeah.fr: Site officiel (1 hit) ]