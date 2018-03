La première édition du Outch ! Extrême Métal Festival est toujours prévue près du lac de la Vingeanne à Longeau-Percey (Haute-Marne) les 26 et 27 mai. L'affiche étant désormais complète, on y trouvera Unleashed, Benighted, Carcariass, Hierophant ou encore Pilori, The Walking Dead Orchestra et Haut&Court qui s'ajoutent aux groupes déjà annoncés. Toutes les infos figurent sur le website du festival.

