Calexico a sorti un nouvel album nommé The thread that keeps us chez City Slang (Arcade Fire, Nada Surf, Herman Dune). Ceux qui ont raté le clip de "Voices in the field" peuvent se rattraper à la suite. Le groupe sera présent en France pour une seule date : le 27 mars à l'Elysée Montmartre à Paris. [plus d'infos]