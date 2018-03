"Pearls", le nouveau titre de Zenzile accompagné pour l'occasion par ses deux chanteurs Jamika Ajalon et Jay Ree, est à découvrir à la suite. Ce dernier annonce le retour du groupe à ses fondamentaux dub par le biais du tournée nommée "Dub Unlimited" et d'un nouveau maxi "5+1" qui sortira à l'automne 2018. [plus d'infos]