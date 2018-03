Muraï sort son nouveau titre intitulé "Respect". Il est issu de son futur EP Bushido à paraître en avril. Le disque en autoproduction a été mixé et masterisé par Matthieu Kerberenes. [ plus d'infos ]













Dernière chanson de l'EP, "Respect" raconte la bataille finale entre les peuples soumis et le démon qui les opprime. Lors de ce combat les sacrifices sont nombreux et le héros se retrouve face au démon avec sa promise. Le combat tourne en faveur des 2 héros mais le prix de la victoire et le sacrifice de sa compagne. Le héros reprend son trône seul, mais entouré des peuples libres.