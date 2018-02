PinioL (soit l'association des deux formations Ni et PoiL) sortira son premier album, Bran coucou, le 27 avril prochain chez Dur et Doux. Un peu de son à découvrir avec "Pilon bran coucou" et un extrait live datant de 2016 à la suite.

[ Extrait: Soundcloud ] [plus d'infos]