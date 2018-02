Actualité chargée pour Sidilarsen avec la sortie annoncée au 23 mars de leur CD/DVD filmé au Bikini en octobre dernier, intitulé In Bikini dura Sidi. Il contiendra l'intégralité du show et aussi un documentaire retraçant les 20 ans du groupe. Par ailleurs, Fryzzzer, à la basse, quitte le groupe. Il est remplacé par Sylvain Sarrobert. [plus d'infos]