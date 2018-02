Les participants à l'édition 2018 de l'Impetus Festival, qui se tiendra du 26 au 29 avril à Audincourt, Belfort, Héricourt et Lausanne, sont connus. On y trouve High On Fire, Orange Goblin, Metz, Féroces, Celeste, Tomaga, Pauwels, ... Plus d'infos sur le website de l'événement.

