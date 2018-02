Le nouvel album de Two Tone Club, Don't look back est toujours attendu pour mars via Productions Impossible Records. Un titre extrait de celui-ci ("I'm not safe with your love") a fait l'objet d'une vidéo qui se trouve sur youtube et le groupe a mis à jour son website. Enfin, on connaît maintenant la pochette du disque (vinyle) et des dates de concert se trouvent à la suite... [plus d'infos]