Un livre consacré aux Burning Heads est en cours d'élaboration par Guillaume Gwardeath et Nasty Samy. La sortie de l'objet intitulé Hey You - une histoire orale des Burning Heads est espérée pour cet automne. D'ici-là, tu peux aussi contribuer à l'ouvrage en fournissant des documents relatifs au groupe. Toutes les infos sont ci-dessous.

[ Hey You ]