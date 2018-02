2005... C'est pas si loin quand on réécoute notre play-list, qui en effet a oublié ne serait-ce qu'un seul cassage de rein de l'énormissime "Backbone" de Gojira ? S'il te fallait une excuse pour te le remettre en mémoire, là voila... En 2005, on écoutait aussi un peu de rap avec "Dissident d'Ici" de La Cédille, du Monsieur Z ("Tout bouge"), le devenu culte "Buvez du cul"

de Lofofora et on s'inclinait pour L'Esprit Du Clan qui tirait déjà sa "Révérence"...

[ Top 100 Made In France: youtube ]