Après un premier EP sorti il y a 3 ans, Lumberjacks va sortir son premier album long format le 5 mai prochain, intitulé Alone?. L'artwork de l'effort studio est dans la suite avec un premier single, "Mystery light", à découvrir. Les pré-commandes sont ouvertes sur le site du groupe.

[ Alone?: Précommandes ] [plus d'infos]