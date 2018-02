Des 30 groupes qui doivent occuper l'affiche de la première édition du Outch ! Extrême Métal Festival, 17 sont déjà connus. Nostromo, Whoresnation, Blockheads, Inhumate, Doctor Livingstone, Doomsisters, Comity, Lust For Death en font partie. Pour mémoire, le rendez-vous est fixé aux 26 et 27 mai à Percey, à proximité de Villegusien-le-Lac, donc de Langres et de l'implantation du festival du Chien à Plumes .

[ Outchfest.fr: Site officiel ]