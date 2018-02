La troisième édition du Wanagain Festival se tiendra du 31 mai au 2 juin à Clénay, à proximité de Dijon (Côte d'Or). Didier Super, The Rebel Assholes, Les Ramoneurs de Menhirs, The Bellrays et quelques autres groupes seront présents. Plus d'infos ci-dessous.

