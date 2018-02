À la suite, tu peux découvrir "Cuarto del Albaun", premier extrait de la BO du nouveau projet cinématographique du chanteur guitariste d'Hypno5e, Emmanuel Jessua. Le film qu'il a tourné et réalisé en Bolivie s'appelle Alba - Les ombres errantes. Le groupe prévoit de jouer le ciné-concert sur les routes d'Europe et bien évidemment en France, à commencer par le Café de la Danse à Paris le 5 mai prochain. [plus d'infos]