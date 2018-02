Guillaume Charret de Yulès et Louise Lhermitte aka Lonny Montem ont enregistré un disque folk ensemble. Ce dernier s'intitule Tara et sortira en avril chez Marjan Records. Un extrait traînant sur le tube est visible à la suite, et si vous préférez voir ça en live, direction le Pop-Up du Label à Paris le 19 février. [plus d'infos]