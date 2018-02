Les surf-rockeurs de The Irradiates sortent ce 7 février un nouveau disque (en vinyl) contenant 10 titres rares et inédits enregistrés lors de leur première décennie d'existence. L'objet, intitulé Lost transmissions from the remote outpost , voit le jour grâce à Productions Impossible Records . 3 titres sont en écoute sur Bandcamp et les détails de la galette figurent ci-dessous. [ theirradiates.bandcamp.com : Bandcamp ] [ plus d'infos ]

All you need is... transmutation !

Too weird to live, too rare to die

Ca$h

Satellite race

Slide machine

Give human being a last chance

Knowledge from abroad

Dr. Holidays

Everything turns grey

Beta surfari