Un peu de folk en ce dimanche hivernal avec à la suite le clip de "Turn off the night" de Elias Dris, une artiste française signée chez Vicious Circle (Shannon Wright, We Insist!, Lysistrata). Son nouvel album Gold in the ashes, paru le 25 août 2017, est à écouter (et commander) à la suite.

