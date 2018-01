C'est à grands coups de caisse claire qu'on balance notre sélection de 5 titres qui ont marqué notre année 2000 ! Les plus jeunes vont (peut-être) pouvoir découvrir les deux pépites que sont "The process of raping Gaya" de Clearcut (un des side-projects de Stéphane Buriez et Hervé de Loudblast) qui sonne toujours aussi fort et "Deus pendulum" de Nihil, groupe bordelais dont on est toujours amoureux. Pour compléter la sélection le "Mask" des Sleeppers et pour faire le lien avec un "Classik" d'Assassin le "Hardcore version dancefloor" d'Enhancer.

