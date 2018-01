Un an après la sortie de son deuxième album Kernel, foreign moons et plus 60 concerts à travers la France pour défendre ce disque, Ropoporose a sorti le 19 janvier en digital Kernel, foreign hands, une compilation de huit remixes des titres "Holy birds" et "None" signés Chapelier Fou, Monolithe Noir, Geysir, Elsiedx, Fred Und Luna/UFO Hawaii, Oldkids, Trois et Pierre Lambla. Les titres sont disponibles à l'écoute sur les plateformes de streaming Spotify et Deezer, mais également sur leur page Bandcamp à la suite. Les prochaines dates du duo sont également visibles à la suite.

