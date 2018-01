Justice , Damian Marley , Romeo Elvis , Pleymo , Boris Brejcha , Nothing But Thieves , X Ambassadors , Pvris , Kid Francescoli , The Hunna et Black Foxxes s'ajoutent à l'affiche du Main Square Festival d'Arras, qui se tiendra du 6 au 8 juillet. L'affiche est mise à jour à la suite. [ plus d'infos ]

Main Square Festival 2018



Vendredi 6 juillet

QOTSA

Nekfeu

Gojira

Paul Kalkbrenner

The Breeders

Damian Marley

Roméo Elvis

Pleymo

Pvris

...



Samedi 7 juillet

Depeche Mode

Liam Gallagher

Oscar & The Wolf

Feder

The Blaze

BB Brunes

Wolf Alice

Boris Brejcha

Kid Francescoli

Black Foxxes

...



Dimanche 8 juillet

Jamiroquai

Orelsan

IAM

Justice

Portugal The Man

Girls In Hawaii

Loic Nottet

Nothing But Thieves

X Ambassadors

The Hunna

...



RESERVATIONS SUR WWW.MAINSQUAREFESTIVAL.FR

ET DANS LES POINTS DE VENTE HABITUELS





BILLETS NORMAUX



- JOUR 1 (6 Juillet 2018) : 54€

- JOUR 2 (7 Juillet 2018) : 69€

- JOUR 3 (8 Juillet 2018) : 54€



- PASS 3 JOURS (6*7*8 Juillet 2018) : 129€

en exclusivité sur www.mainsquarestival.fr





BILLETS VIP



- JOUR 1 (6 Juillet 2018) : 100€

- JOUR 2 (7 Juillet 2018) : 115€ (COMPLET)

- JOUR 3 (8 Juillet 2018) : 100€



- PASS 3 JOURS (6*7*8 Juillet 2018) : 300€ (COMPLET)





CAMPING



- 1 NUIT (5, 6, 7 ou 8 Juillet 2018) : 8€

- 3 NUITS (6*7*8 Juillet 2018) : 20€

- 4 NUITS (5*6*7*8 Juillet 2018) : 25€