Marcellus Rex (Ex Zombie Eaters) à besoin de vous pour réaliser son premier CD maxi digipack. Une campagne de crowfunding sur Ulule est ouverte jusqu'au 11 février. L'objet sortira le 14 février et le groupe se produira le 15 à Toulouse (La cave à Rock), le 16 à Montauban (Lulu la Nantaise) et le 17 à Bordeaux (Sortie 13). Rien de mieux qu'un petit clip à la suite pour (re)découvrir l'univers du groupe, accompagné du teaser du crowdfunding.

