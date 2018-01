Le 30 janvier, Ruby My Dear sortira Brame, son nouvel album chez PRSPCT Recordings (Dolphin, Hallucinator, Detest). Parmi les invités, on y trouve Igorrr, Laure Le Prunenec (Igorrr, Corpo Mente), Anthony Miranda (Pryapisme), MC Noia, Jules Ribis (Sec) et Émilie Chick. Un premier extrait en clip est visible à la suite. [plus d'infos]