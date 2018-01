Difficile de faire plus "alternatif", tranché et diversifié qu'en compilant les 10 titres retenus pour illustrer les années 2013 et 2014 de notre "Play list Alternative" ! Sna-Fu, Kobra And The Lotus, Future Islands, The Pixies, Body Count, Ghost , Iron Maiden, The Prodigy, Chelsea Wolfe et Baby Chaos permettent à tout le monde de trouver son bonheur ! Allez, encore un dernier épisode avant jeudi et tu pourras t'échauffer les oreilles avec les 100 titres en attendant notre "Top 100 des 20 ans" qui paraîtra avec le mag' ce jeudi 18 janvier.

[ playlist alternative 1998-2018: youtube ]