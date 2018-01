Chers jeunes et ami-e-s



C'est avec un immense regret que nous vous annonçons l'arrêt de la musique live et quelque peu amplifiée qui sévissait depuis maintenant plus de 10 ans dans notre cave de Bastoche et ce pour une durée disons... Indéterminée.



En effet, comme plusieurs autres petits lieux de vie nocturne confrontés aux mêmes problématiques, nous devons engager de lourds et dispendieux travaux de mise aux normes, mais pour l'instant non souhaités par le propriétaire de l'immeuble.



D'aucuns diraient que ça sent le sapin, les optimistes pourront afficher leur soutien et venir trinquer au « rez-de-chaussée », le bar restant pour le moment exploité et continuera d'accueillir comme il se doit nos chers et chères disc-jockeys.



Inutile de vous dire que les auteurs de ces lignes sont quelque peu attristés et déboussolés, mais cela ne nous empêchera pas de vous remercier pour tous les moments passés, les merveilleuses rencontres tissées au gré des années, sans oublier bien évidemment de vous souhaiter nos meilleurs vœux pour 2018.



On vous aime tendre, on vous aime vrai !

Big Bisous

Team Méca