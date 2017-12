Un des trois derniers concerts de Dillinger Escape Plan est en ligne. Il s'agit de la première des dates new-yorkaises, dont l'intégrale de Irony is a dead scene a été captée avec Mike Patton (Faith No More, Fantomas, Dead Cross, Mr. Bungle, etc.) en guest. La qualité est moyenne mais pour c'est toujours ça de pris ! [plus d'infos]