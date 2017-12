Quelques mots doux sur ce nouveau disque

"Millennials est un disque violent et excessif, produit par quatre garçons qui s'investissent corps et âmes pour la musique occulte depuis qu'ils sont en âge de tenir une guitare en main. Coilguns ont toujours tout fait par eux-mêmes. Ce nouvel album a été enregistré en janvier 2016 dans une baraque chauffée au bois, paumée au milieu des champs d'agriculture industrielle et des parcs éoliens d'Allemagne centrale. Ils ont passé un mois en huis clos dans 50 m², à dormir à côté de leur fûts et amplis, à se ruiner les oreilles de nuit comme de jour pour accoucher d'un disque plus saturé, plus lent, plus épais et plus tribal que son prédécesseur. Il y a quelque chose dans cet opus qui ressemble à un manifeste de société parallèle, sans pour autant être convaincu d'en avoir quelque chose à battre. Ce qui est sûr, c'est que ce groupe s'acharne à produire du rock honnête et à entretenir cette énergie un peu suicidaire et enthousiaste qui les a caractérisés jusqu'ici."