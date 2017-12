Le festival Spin It Live tiendra sa troisième édition les 1er et 2 juin 2018, à La Souris Verte d'Epinal. Sur le Bandcamp du festival, tu peux accéder au téléchargement libre de trois albums. C'est Noël, c'est cadeau, alors kiffe !

