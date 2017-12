L'Xtreme Fest vient d'annoncer du lourd pour son édition 2018 ! Sont déjà confirmés : Converge, Hatebreed, Dead Kennedys, Comeback Kid, Millencolin, Municipal Waste, Get The Shot, Insanity Alert et Bad Cop Bad Cop. ça se passera du 2 au 5 août, toujours du coté d'Albi.