La désormais traditionnelle tournée hexagonale (et un peu plus, avec une date suisse) Warm-up Hellfest a été annoncée ce jour. Elle aura lieu en avril. Et elle aura pour belle affiche Ultra Vomit ! Ainsi que le groupe tribute à Pantera, Display of Power.

