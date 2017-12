Les 20 premiers titres de ce classement "alternatif" dévoilés :



1998

Dead Bodies Everywhere - KoRn

Refuse/Resist - Apocalyptica

(Symbol Song) - Dredg

Coma White (acoustic version) - Marilyn Manson

Sugar - SOAD





1999

Happy Go fucked up - Urban dance squad

43% burnt - The Dillinger Escape Plan

Instant street - dEUS

Cancer - Filter

The Decline - NOFX





2000

Brave New World - Iron Maiden

Hot Dog - Limp Bizkit

Hall of the Moutain King - Apocalyptica

House of Jazz - AC/DC

Pain - Soulfly





2001

Dreamer - Ozzy Osborne

Knives out - Radiohead

The tide - Neurosis

Full disclosure - Fugazi

Michael In Reign - Shun