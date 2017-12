Le 18 janvier 2018, le W-Fenec aura 20 ans ! Pour l'occasion, on bosse sur un gros mag et pour cet anniversaire, on a concocté une sélection de 100 titres qui ont marqué ces 20 dernières années... Pour faire cette liste, on a commencé par mettre en vrac tous les titres qu'on a aimé puis on a fait un tri, des votes et des choix n'en retenant que 5 par année.

Mais on a amassé une masse de morceaux assez impressionnante (63 rien que pour 1998) alors on a décidé de créer 2 autres "Top 100", le premier qu'on commence à te révéler aujourd'hui est le "Top 100 alternatif" avec des titres coups de coeur et des titres qui sont passés à un cheveu du top 5, l'autre Top 100 sera dévoilé après le 18 janvier... Bref, on attaque cette sélection avec les années 98 et 99 et tu retrouves dans cette playlist Youtube des titres de KoRn, Apocalyptica, Dredg, Marilyn Manson, SOAD , Urban dance squad, The Dillinger Escape Plan , dEUS, Filter et NOFX. Play & Enjoy !

[ Top 100 alternatif: youtube ]