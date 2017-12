Le label indé Et Mon Cul C'est Du Tofu ? va bientôt quitter Paris pour la Bretagne. Pour fêter ça, une soirée est prévue le 23 février aux Instants Chavirés (Montreuil - 93) lors de laquelle Tôle Froide et Litovsk occuperont la scène. Plus d'infos sur le flyer ci-dessous. [plus d'infos]