De Limoges (demain) à Colmar (le 8 décembre... 2018) en passant par Saint-Lo, Tarbes, Poitiers ou Ramonville, les Tagada Jones sillonneront l'hexagone lors des prochains mois. La trentaine de dates déjà annoncée se trouve à la suite. [ plus d'infos ]

15/12/2017 : LIMOGES (87000) @ Ccm john lennon

16/12/2017 : MONTPELLIER (34000) @ Le rockstore

06/01/2018 : CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT (7160) @ Cercle metal festival

19/01/2018 : MALESTROIT (56140) @ Salle des fetes

20/01/2018 : BESANCON (25000) @ La rodia

26/01/2018 : STRASBOURG (67000) @ La laiterie

27/01/2018 : PAGNEY-DERRIERE-BARINE (54200) @ Chez paulette

03/02/2018 : ANNEMASSE CEDEX (74112) @ Chateau rouge-salle de concert

09/02/2018 : ST LO CEDEX (50010) @ Ecran sonique - le normandy

10/02/2018 : AUXERRE (89000) @ Le silex

16/02/2018 : PENMARC'H (29760) @ Cap caval

17/02/2018 : ANGERS (49100) @ Le chabada

24/02/2018 : CHINON (37500) @ Du roc chinon rien

09/03/2018 : TARBES (65000) @ La gespe

16/03/2018 : RIOM (63200) @ La puce a l'oreille

24/03/2018 : BONCHAMP LES LAVAL (53960) @ La fabrique

14/04/2018 : LA ROCHE SUR YON (85000) @ Festival On n'a plus 20 ans IV - les oudairies

28/04/2018 : LE RUSSEY (25210) @ Festival coming of rock 2018

20/05/2018 : POITIERS (86000) @ Fete de l'humanite poitiers // salle de la rotative

26/05/2018 : PLEURS (51230) @ Festival rock en pleurs

09/06/2018 : CREANCEY (21320) @ Salle auxois-sud-expo festival rock en auxois

30/06/2018 : RIEC SUR BELON (29340) @ Les pompiers mettent le feu

27/07/2018 : LANDUNVEZ (29840) @ Festival de la mer

25/08/2018 : CERCOUX (17270) @ Festival 666 - salle des fêtes de cercoux

01/09/2018 : BAN SUR MEURTHE/CLEFCY (88230) @ Clefcyrock

17/11/2018 : RAMONVILLE (31520) @ Le bikini

30/11/2018 : SCEY SUR SAÔNE (70360) @ Echo system

01/12/2018 : LYON (VILLEURBANNE) (69100) @ Le transbordeur

08/12/2018 : COLMAR (68000) 10 ans live @ parc des expos