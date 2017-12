Le line-up complet du Hellfest 2018 a été dévoilé comme prévu ce jour 13 décembre à 13:13. On y retrouve comme toujours une très grosse programmation avec du très bon (Converge, Meshuggah, Neurosis) et aussi quelques groupes moins intéressants...On te laisse découvrir tout cela à la suite ou en ligne sur le FB du Hellfest.

