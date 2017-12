Necrodancer , formation composée de membres ayant servi au sein de Daggers , Verdun , Death Mercedes ou Radio Maquis , sortira son premier album intitulé Void le 10 février à travers Lost Pilgrims Records et Throatruiner Records . Le disque, qui paraîtra en CD et en deux versions de vinyle (transparent ou noir), est disponible en précommande mais aussi à l'écoute via les liens ci-dessous. [ lostpilgrimsrecords : Ecoute "Void" (1 hit) / limitedrun.com : Pré-commande "Void" (2 hits) ] [ plus d'infos ]









The Necrodancer

The Seizure

The Hunter

The Turning

The Crusade

The Divide

The Inquisition

The Calling

The Trial

The Battlefield