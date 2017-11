Les Burning Heads ont lancé une campagne de crowdfunding pour financer le remplacement de leur van, lequel a parcouru la bagatelle de 13,5 fois le tour de la Terre. ça se passe sur Ulule et tu peux ainsi choper du merchandising exclusif en sus d'une bonne action. Attention, les jours sont comptés, ça se termine le 3 décembre. On en profite pour te rappeler qu'ils fêtaient sur cette fin d'année leur 30ème anniversaire d'existence avec au programme 30 dates dont les dernières te sont remémorées à la suite.

[ Opé de crowdfunding "My band our van": Ulule ] [plus d'infos]