ENOB qui s'apprête à sortir son nouvel album en début d'année prochaine, a commencé les festivités en délivrant son premier single "Hyper hibou" via ce premier clip que vous pouvez découvrir à la suite en exclusivité grâce à Atypeek Music et W-Fenec.

[ enobtheband: Page Facebook (2 hits) ] [plus d'infos]