Le prochain album de Phil Anselmo (ex-Pantera, Down, Scour, Superjoint, etc.) sous l'étiquette Philip H. Anselmo & The Illegals aura pour nom Choosing mental illness as a virtue. Le morceau "Choosing mental illness" est zn &coute sur Soundcloud. La sortie est annoncée au 26 janvier via son label maison Housecore Records.

